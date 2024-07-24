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Бійці 79 ОДШБ показали кадри відбиття одного з найбільших штурмів війни

24 липня 2024 23:24
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Бійці 79-ї бригади відбили один із найбільших російських штурмів
Знищення російської техніки. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один із найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку. Окупанти кинули 57 одиниць броньованої техніки, 12 мотоциклів і 200 штурмовиків для прориву українських позицій.

Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 24 липня.

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Окупанти кинули 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор". Також в атаку вступили 12 мотоциклістів.

Атака почалася з кількох напрямків одночасно на світанку. Аеророзвідка 79-ї бригади виявила ворожу техніку ще до того, як вона наблизилася, і українська артилерія одразу ж відкрила вогонь по їхніх позиціях.

Перші танки та броньовані машини були знищені нашими ударними дронами, після чого в бій увійшли протитанкові підрозділи. Багато техніки підірвалося на мінах, які заклали сапери.

У результаті бою наші десантники знищили 6 танків і 7 ББМ з піхотою, а також спалили всі 12 мотоциклів. Окупанти понесли значні втрати: 40 росіян було знищено, ще 37 — поранено. Після знищення перших танків і бронемашин решта техніки почала відступати. Піхоту, яка розбіглася по посадках, добивали наші пілоти.

Нагадаємо, українські десантники спопелили російський ЗРК "Тор" у Донецьку за допомогою HIMARS. Окупанти ховали його  у промисловій будівлі на околицях селища.

Крім того, нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт. 

Також ми писали, що бійці "Азову" знищили позиції окупантів і ворожу піхоту та показали відео. 

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