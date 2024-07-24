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Бойцы 79 ОДШБ показали кадры отражения одного из крупнейших штурмов войны

24 июля 2024 23:24
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Бойцы 79-й бригады отбили один из крупнейших российских штурмов
Уничтожение российской техники. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили один из крупнейших российских штурмов за все время полномасштабной войны на Кураховском направлении. Оккупанты бросили 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков для прорыва украинских позиций.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в среду, 24 июля.

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Оккупанты бросили 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор". Также в атаку вступили 12 мотоциклистов.

Атака началась с нескольких направлений одновременно на рассвете. Аэроразведка 79-й бригады обнаружила вражескую технику еще до того, как она приблизилась, и украинская артиллерия сразу открыла огонь по их позициям.

Первые танки и бронированные машины были уничтожены нашими ударными дронами, после чего в бой вошли противотанковые подразделения. Многие техники взорвались на минах, которые заложили саперы.

В результате боя наши десантники уничтожили 6 танков и 7 ББМ с пехотой, а также сожгли все 12 мотоциклов. Оккупанты понесли значительные потери: 40 россиян были уничтожены, еще 37 ранены. После уничтожения первых танков и бронемашин остальная техника начала отступать. Пехоту, разбежавшуюся по посадкам, добивали наши пилоты.

Напомним, украинские десантники испепелили российский ЗРК "Тор" в Донецке с помощью HIMARS. Оккупанты хоронили его в промышленном здании в окрестностях поселка.

Кроме того, недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.

Также мы писали, что бойцы "Азова" уничтожили позиции оккупантов и вражескую пехоту и показали видео.

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