Українські військові знищили ворожу піхоту за допомогою FPV-дрона - відео

Українські військові знищують російську піхоту. Фото: скриншот

Військові ЗСУ продовжують знищувати противника на українській території. Бійці підрозділу БпЛА "Грифон" 501 окремого батальйону морської піхоти показали кадри знищення ворожої піхоти.

Про це повідомила пресслужба бригади у п'ятницю, 26 липня.

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За наданою інформацією, FPV-дрон успішно пролетів у щілину і вдарив по окупантах вже усередині будівлі.

"Пілоти підрозділу ГРИФОН501 відправили до потойбіччя чергових московитів, для яких так зване СВО закінчилось", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS.

Нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт.