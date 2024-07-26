Українські військові знищили ворожу піхоту за допомогою FPV-дрона - відео

Бійці підрозділу БпЛА Грифон показали кадри ліквідації ворожої піхоти
Військові ЗСУ продовжують знищувати противника на українській території. Бійці підрозділу БпЛА "Грифон" 501 окремого батальйону морської піхоти показали кадри знищення ворожої піхоти.
Про це повідомила пресслужба бригади у п'ятницю, 26 липня.
Знищення ворожої піхоти
За наданою інформацією, FPV-дрон успішно пролетів у щілину і вдарив по окупантах вже усередині будівлі.
"Пілоти підрозділу ГРИФОН501 відправили до потойбіччя чергових московитів, для яких так зване СВО закінчилось", — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS.
Нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт.
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