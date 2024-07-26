Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бойцы подразделения БпЛА Грифон показали кадры ликвидации вражеской пехоты arrow

Бойцы подразделения БпЛА Грифон показали кадры ликвидации вражеской пехоты

26 июля 2024 21:34
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Украинские военные уничтожили вражескую пехоту с помощью FPV-дрона
Украинские военные уничтожают русскую пехоту. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Военные ВСУ продолжают уничтожать противника на украинской территории. Бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты показали кадры уничтожения вражеской пехоты.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

Уничтожение вражеской пехоты

По предоставленной информации, FPV-дрон успешно пролетел в щель и ударил по оккупантам уже внутри здания.

"Пилоты подразделения ГРИФОН501 отправили в загробную сторону очередных московитов, для которых так называемое СВО закончилось", — говорится в сообщении.

Напомним, десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.

Недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.

война ВСУ россияне беспилотники Украина дроны война в Украине FPV-дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом