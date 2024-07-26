Украинские военные уничтожили вражескую пехоту с помощью FPV-дрона

Украинские военные уничтожают русскую пехоту. Фото: скриншот

Военные ВСУ продолжают уничтожать противника на украинской территории. Бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты показали кадры уничтожения вражеской пехоты.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в пятницу, 26 июля.

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По предоставленной информации, FPV-дрон успешно пролетел в щель и ударил по оккупантам уже внутри здания.

"Пилоты подразделения ГРИФОН501 отправили в загробную сторону очередных московитов, для которых так называемое СВО закончилось", — говорится в сообщении.

Напомним, десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.

Недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.