Украинские военные уничтожили вражескую пехоту с помощью FPV-дрона

Бойцы подразделения БпЛА Грифон показали кадры ликвидации вражеской пехоты
Военные ВСУ продолжают уничтожать противника на украинской территории. Бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты показали кадры уничтожения вражеской пехоты.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в пятницу, 26 июля.
Уничтожение вражеской пехоты
По предоставленной информации, FPV-дрон успешно пролетел в щель и ударил по оккупантам уже внутри здания.
"Пилоты подразделения ГРИФОН501 отправили в загробную сторону очередных московитов, для которых так называемое СВО закончилось", — говорится в сообщении.
Напомним, десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.
Недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.
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