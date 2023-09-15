Бійці ЗСУ дали окупантам 10 хвилин на здачу в полон, частина погодилась

Український вої біля прапора. Фото: АрміяInform

Українські воїни продовжують наступати. Не зважаючи на усі труднощі, вони успішно знищують загарбників, а дез'являється можливість — захоплюють полонених. Адже кожен російський полонений — це шанс визволити полоненого українського воїна.

Відео з пропозицією ворогу здатися розмістила Третя окрема штурмова бригада.

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Окупантам пропонують здатися

"Ми пропонуємо вам здатися. Якщо ви не виявите такого бажання, ми вас усіх знищимо. Бажання, наснаги та усього іншого для цього в нас більш ніж достатньо", — говориться у зверненні.

Для звернення до ворога бійці 3 ОШБр підняли дрон у небо над звільненою Андріївкою. Вони запропонували росіянам поповнити обмінний фонд.

В результаті бойової операції частина окупантів здалася.

Раніше ми повідомляли, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.

Нагадуємо, Україні вдалося досягти важливого успіху у процесі повернення тіл своїх загиблих захисників. Згідно з інформацією Координаційного центру з питань взаємодії з військовополоненими, на територію України повернулися останки 51 воїна.