Бійці ЗСУ дали окупантам 10 хвилин на здачу в полон, частина погодилась
Українські воїни продовжують наступати. Не зважаючи на усі труднощі, вони успішно знищують загарбників, а дез'являється можливість — захоплюють полонених. Адже кожен російський полонений — це шанс визволити полоненого українського воїна.
Відео з пропозицією ворогу здатися розмістила Третя окрема штурмова бригада.
Окупантам пропонують здатися
"Ми пропонуємо вам здатися. Якщо ви не виявите такого бажання, ми вас усіх знищимо. Бажання, наснаги та усього іншого для цього в нас більш ніж достатньо", — говориться у зверненні.
Для звернення до ворога бійці 3 ОШБр підняли дрон у небо над звільненою Андріївкою. Вони запропонували росіянам поповнити обмінний фонд.
В результаті бойової операції частина окупантів здалася.
Раніше ми повідомляли, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.
Нагадуємо, Україні вдалося досягти важливого успіху у процесі повернення тіл своїх загиблих захисників. Згідно з інформацією Координаційного центру з питань взаємодії з військовополоненими, на територію України повернулися останки 51 воїна.