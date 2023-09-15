Бойцы ВСУ дали оккупантам 10 минут на сдачу в плен, часть согласилась

Украинский вои возле флага. Фото: АрмияInform

Украинские воины продолжают наступать. Несмотря на все трудности, они успешно уничтожают захватчиков, а появляется возможность — увлекают пленных. Ведь каждый российский пленный – это шанс освободить пленника украинского воина.

Видео с предложением врагу сдаться разместила Третья отдельная штурмовая бригада.

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Оккупантам предлагают сдаться

"Мы предлагаем вам сдаться. Если вы не проявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Желания, воодушевления и всего прочего для этого у нас предостаточно", — говорится в обращении.

Для обращения к врагу бойцы 3 ОШБр подняли дрон в небо над освобожденной Андреевкой. Они предложили россиянам пополнить обменный фонд.

В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.

Ранее мы сообщали, что благодаря последним успехам Службы безопасности и Сил обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Среди них есть те, кто кажется добровольно.

Напомним, Украине удалось добиться важного успеха в процессе возвращения тел своих погибших защитников. Согласно информации Координационного центра по вопросам взаимодействия с военнопленными, на территорию Украины вернулись останки 51 воина.