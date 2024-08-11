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Бійці ЗСУ показали перших полонених регулярних військ РФ в Курській області

11 серпня 2024 23:59
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Прорив у Курській області — бійці ЗСУ показали перші фото полонених військових РФ
Полонені російські військові в Курській області. Фото: t.me/OSHB_225
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Військові 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України взяли в полон перших російських військових під час ймовірної операції в Курській області. Йдеться про солдатів регулярних військ Росії.

Про це повідомляє боєць з позивним "Алекс" в Telegram у неділю, 11 серпня, з посиланням на фото 225 ОШБ.

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"Перші полонені регулярних військ, які Р**ка підтягнула для стабілізації обстановки в КуНР (Курській Народній Республіці. — Ред.) Між їхнім заходом і взяттям в полон пройшло декілька годин", — зазначив військовий під фото.

Яка ситуація в Курській області
Шеврон 225 штурмового батальйону ЗСУ. Фото: t.me/OSHB_225
Наскільки просунулися в Курській області
Полонені російські військові. Фото: t.me/OSHB_225
Влада про ситуацію в Курській області
Шеврон 225 штурмового батальйону ЗСУ на тлі полонених російських військових. Фото: t.me/OSHB_225

Алекс додав, що "спонсори тусовки — 225-й ОШБ".

Що відбувається в Курській області
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Офіцер+"

Як відомо, досі українська влада офіційно не підтверджує і не спростовує ймовірної операції ЗСУ в Курській області Росії. Водночас нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення про "витискання війни на територію агресора".

Своєю чергою головком ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото біля мапи, яке підписав "продовжуємо операцію".

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