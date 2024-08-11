Прорив у Курській області — бійці ЗСУ показали перші фото полонених військових РФ

Бійці ЗСУ показали перших полонених регулярних військ РФ в Курській області
Військові 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України взяли в полон перших російських військових під час ймовірної операції в Курській області. Йдеться про солдатів регулярних військ Росії.
Про це повідомляє боєць з позивним "Алекс" в Telegram у неділю, 11 серпня, з посиланням на фото 225 ОШБ.
Перші полонені російські військові в Курській області
"Перші полонені регулярних військ, які Р**ка підтягнула для стабілізації обстановки в КуНР (Курській Народній Республіці. — Ред.) Між їхнім заходом і взяттям в полон пройшло декілька годин", — зазначив військовий під фото.
Алекс додав, що "спонсори тусовки — 225-й ОШБ".
Як відомо, досі українська влада офіційно не підтверджує і не спростовує ймовірної операції ЗСУ в Курській області Росії. Водночас нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення про "витискання війни на територію агресора".
Своєю чергою головком ЗСУ Олександр Сирський опублікував фото біля мапи, яке підписав "продовжуємо операцію".
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