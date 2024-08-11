Сирський заявив про продовження операції - про що йдеться

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Telegram/Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у неділю, 11 серпня, опублікував новий допис у соцмережах. Він повідомив про "продовження операції", не уточнюючи, про що йде мова.

Відповідний допис Головком зробив у Telegram.

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"Продовжуємо операцію!", — написав Сирський.

Також він оприлюднив фотографію біля карти.

Скриншот допису Сирського

Ймовірно, під "операцією" може йти мова про прорив у Курській області.

Зазначимо, що вчора Сирський двічі доповідав Президенту України Володимиру Зеленському стосовно фронту та наших дій і "витискання війни на територію агресора".

"Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, — тиск на агресора", — сказав український лідер.

Як відомо, бойові дії в Курській області тривають вже п'ять днів. Водночас жодне офіційне українське джерело не визнавало причетність України до прориву на територію Росії.