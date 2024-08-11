Сырский заявил о продолжении операции - о чем идет речь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в воскресенье, 11 августа, опубликовал новое сообщение в соцсетях. Он сообщил о "продолжении операции", не уточняя, о чем идет речь.

Соответствующее сообщение Главком сделал в Telegram.

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"Продолжаем операцию!", — написал Сырский.

Также он обнародовал фотографию возле карты.

Скриншот поста Сырского

Вероятно, под "операцией" может идти речь о прорыве в Курской области.

Отметим, что вчера Сырский дважды докладывал Президенту Украины Владимиру Зеленскому о фронте и наших действиях и "вытеснении войны на территорию агрессора".

"Благодарю каждого нашего подразделения Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, — давление на агрессора", — сказал украинский лидер.

Как известно, боевые действия в Курской области продолжаются уже пять дней. В то же время, ни один официальный украинский источник не признавал причастность Украины к прорыву на территорию России.