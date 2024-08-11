Прорыв в Курской области — бойцы ВСУ показали первые фото пленных военных РФ

Бойцы ВСУ показали первых пленных регулярных войск РФ в Курской области
Военные 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины взяли в плен первых российских военных во время предполагаемой операции в Курской области. Речь идет о солдатах регулярных войск России.
Об этом сообщает боец с позывным "Алекс" в Telegram в воскресенье, 11 августа, со ссылкой на фото 225 ОШБ.
Первые пленные российские военные в Курской области
"Первые пленные регулярных войск, которые Р**ка подтянула для стабилизации обстановки в КуНР (Курской Народной Республике. — Ред.) между их заходом и пленением прошло несколько часов", — отметил военный под фото.
Алекс добавил, что "спонсоры тусовки — 225-й ОШБ".
Как известно, до сих пор украинские власти официально не подтверждают и не опровергают вероятной операции ВСУ в Курской области России. В то же время, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения о "вытеснении войны на территорию агрессора".
В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский опубликовал фото возле карты, которое подписал "продолжаем операцию".
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