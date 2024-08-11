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Бойцы ВСУ показали первых пленных регулярных войск РФ в Курской области

11 августа 2024 23:59
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Прорыв в Курской области — бойцы ВСУ показали первые фото пленных военных РФ
Пленные российские военные в Курской области. Фото: t.me/OSHB_225
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Военные 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины взяли в плен первых российских военных во время предполагаемой операции в Курской области. Речь идет о солдатах регулярных войск России.

Об этом сообщает боец с позывным "Алекс" в Telegram в воскресенье, 11 августа, со ссылкой на фото 225 ОШБ.

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"Первые пленные регулярных войск, которые Р**ка подтянула для стабилизации обстановки в КуНР (Курской Народной Республике. — Ред.) между их заходом и пленением прошло несколько часов", — отметил военный под фото.

Какая ситуация в Курской области
Шеврон 225 штурмового батальона ВСУ. Фото: t.me/OSHB_225
Насколько продвинулись в Курской области
Пленные российские военные. Фото: t.me/OSHB_225
Власть о ситуации в Курской области
Шеврон 225 штурмового батальона ВСУ на фоне пленных российских военных. Фото: t.me/OSHB_225

Алекс добавил, что "спонсоры тусовки — 225-й ОШБ".

Что происходит в Курской области
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Офицер+"

Как известно, до сих пор украинские власти официально не подтверждают и не опровергают вероятной операции ВСУ в Курской области России. В то же время, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения о "вытеснении войны на территорию агрессора".

В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский опубликовал фото возле карты, которое подписал "продолжаем операцию".

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