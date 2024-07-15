Штурм ворожих позицій в'язнями батальйону "Шквал" — "Маґура" показала відео

Штурм ворожих позицій. Фото: скриншот

Колишні засуджені — бійці спеціального батальйону "Шквал" 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" провели зачистку ворожих позицій на Покровському напрямку Донецької області. Військовим вдалося досягти успіху, зайнявши позиції.

Відповідне відео опублікувала 47-ма ОМБр "Маґура" у Telegram у неділю, 14 липня.

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"На відео — зачистка ворожої посадки за допомогою екіпажів БМП Bradley під управлінням "Кача" та "Кубіка". "Бійці Шквалу" десантувалися та відпрацювали по російській піхоті, зайнявши позиції", — зазначили військові в дописі під відео.

Чим відома бригада "Маґура"

47-ма бригада "Маґура" тривалий час бере участь у бойових діях на Очеретинському напрямку, де стримує наступ російської армії. Зокрема, з початку червня вона відбивала спроби ворога захопити Новоселівку Першу.

Бригада створена внаслідок російського повномасштабного вторгнення навесні 2022 року. Починаючи як батальйон з цивільних добровольців та військовослужбовців із різних частин, вона взяла участь у боях поблизу Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон перетворився на штурмовий полк, а в листопаді того ж року став окремою механізованою бригадою. Літом 2023 року бригада брала участь у боях на Токмацькому напрямку, а восени — у битвах за Авдіївку.

Латинське гасло бригади Semper audentes! перекладається як "завжди відважні" для її командування та "завжди зухвалі" для ворогів. Символ бригади у вигляді шахового коня, що означає нестандартний підхід, адже відповідна фігура переступає інші. Коло з шипами символізує щит.

Символ бригади "Маґура". Фото: tenti.in.ua

Як українські бійці нищать російських загарбників

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він пригрозив ворогу ще більшими втратами.

Своєю чергою бійці 79-ї Таврійської ОДШБр показали гарячі кадри підриву на міні російської БМП-2 з десантом на броні.

Додамо, що на Кремінському напрямку тяжких втрат ворогу завдають бійці бригади "Азов". При цьому воїни вправно застосовують проти російських загарбників FPV-дрони.