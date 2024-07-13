Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow СтратКом ЗСУ показав ефектні кадри підриву на міні ворожої БМП з десантом arrow

СтратКом ЗСУ показав ефектні кадри підриву на міні ворожої БМП з десантом

13 липня 2024 11:10
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Епічне відео вибуху російської БМП-2 з десантом
Російська БМП з десантом. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці 79 Таврійської окремої десантно-штурмової бригади показали ефектні кадри підриву на міні російської БМП-2 з десантом на броні. Завантажена боєкомплектом техніка разом з бійцями ворога розлетілася на молекули. 

Ефектні кадри детонації показали в офіційних соцмережах СтартКому ЗСУ у суботу, 13 липня. 

Читайте також:

Російська БМП з десантом підірвалася на міні

На опублікованих кадрах можна бачити, як ворожа техніка рухається до українських позицій на повному ходу. Коли машина наїжджає на міну, то епічно вибухає через ланцюгову детонацію боєкомплекту, який, ймовірно знаходився всередині БМП.

бмп вибух
Скриншот детонації боєкомплекту російської БМП-2

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник за допомогою рибини.

Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика". 

російські війська ЗСУ вибух Україна міна війна в Україні десант

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня