Епічне відео вибуху російської БМП-2 з десантом

Російська БМП з десантом. Фото: скриншот

Військовослужбовці 79 Таврійської окремої десантно-штурмової бригади показали ефектні кадри підриву на міні російської БМП-2 з десантом на броні. Завантажена боєкомплектом техніка разом з бійцями ворога розлетілася на молекули.

Ефектні кадри детонації показали в офіційних соцмережах СтартКому ЗСУ у суботу, 13 липня.

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На опублікованих кадрах можна бачити, як ворожа техніка рухається до українських позицій на повному ходу. Коли машина наїжджає на міну, то епічно вибухає через ланцюгову детонацію боєкомплекту, який, ймовірно знаходився всередині БМП.

Скриншот детонації боєкомплекту російської БМП-2

Нагадаємо, раніше в мережу потрапило епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник за допомогою рибини.

Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика".