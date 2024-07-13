Эпичное видео подрыва российской БМП-2 с десантом

Российская БМП с десантом. Фото: скриншот

Военнослужащие 79-й Таврической отдельной десантно-штурмовой бригады показали эффектные кадры подрыва на мини российской БМП-2 с десантом на броне. Загруженная боекомплектом техника вместе с бойцами врага разлетелась на молекулы.

Эффектные кадры детонации показали в официальных соцсетях Старткома ВСУ в субботу, 13 июля.

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На опубликованных кадрах можно видеть, как вражеская техника движется к украинским позициям на полном ходу. Когда машина наезжает на мину, то эпично взрывается из-за цепной детонации боекомплекта, который, вероятно, находился внутри БМП.

Скриншот детонации боекомплекта российской БМП-2

Напомним, ранее в сеть попало эпическое видео, как херсонские рыбаки почти сбили вражеский беспилотник с помощью рыбы.

Также мы рассказывали, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

В то же время бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".