Штурм вражеских позиций узниками батальона "Шквал" — "Магура" показала видео

Штурм вражеских позиций. Фото: скриншот

Бывшие осужденные — бойцы специального батальона "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" провели зачистку вражеских позиций на Покровском направлении Донецкой области. Военным удалось добиться успеха, заняв позиции.

Соответствующее видео опубликовала 47-я ОМБр "Магура" в Telegram в воскресенье, 14 июля.

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"На видео — зачистка вражеской посадки с помощью экипажей БМП Bradley под управлением "Кача" и "Кубика". Бойцы "Шквала" десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции", — отметили военные в сообщении под видео.

Чем известна бригада "Магура"

47-я бригада "Магура" долгое время участвует в боевых действиях на Очеретинском направлении, где сдерживает наступление российской армии. В частности, с начала июня она отражала попытки врага захватить Новоселовку Первую.

Бригада создана в результате российского полномасштабного вторжения весной 2022 года. Начиная как батальон с гражданских добровольцев и военнослужащих из разных частей, она приняла участие в боях вблизи Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон превратился в штурмовой полк, а в ноябре того же года стал отдельной механизированной бригадой. Летом 2023 года бригада принимала участие в боях на Токмакском направлении, а осенью — в битвах за Авдеевку.

Латинский лозунг бригады Semper audentes! переводится как "всегда отважные" для ее командования и "всегда дерзкие" для врагов. Символ бригады в виде шахматного коня, что означает нестандартный подход, ведь соответствующая фигура переступает другие. Круг с шипами символизирует щит.

Символ бригады "Магура". Фото: tenti.in.ua

Как украинские бойцы уничтожают российских захватчиков

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он пригрозил врагу еще большими потерями.

В свою очередь бойцы 79-й Таврической ОДШБр показали горячие кадры подрыва на мине российской БМП-2 с десантом на броне.

Добавим, что на Кременском направлении тяжелые потери врагу наносят бойцы бригады "Азов". При этом воины умело применяют против российских захватчиков FPV-дроны.