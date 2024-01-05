Буданов розповів, чи справді у Криму ліквідували Герасимова

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Міноборони

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію про ліквідацію очільника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова. Низка ЗМІ пишуть, що він загинув внаслідок ударів ЗСУ по військових об'єктах в Криму.

Про це Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи справді Герасимова ліквідували в Криму

Начальник ГУР відреагував на чутки про те, що внаслідок українських ударів по військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму міг загинути очільник Генштабу ЗС РФ генерал Валерій Герасимов.

"Я, скажімо так, не маю підтверджуючої це інформації", — заявив Буданов.

Нагадаємо, під час влучання по командному пункту окупантів у Криму, міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Також ми писали, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Додамо, 4 січня поблизу села Первомайське у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України знищили російський склад з боєприпасами.