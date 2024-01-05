Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Буданов рассказал, действительно ли в Крыму ликвидировали Герасимова arrow

Буданов рассказал, действительно ли в Крыму ликвидировали Герасимова

5 января 2024 22:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов рассказал, действительно ли в Крыму ликвидировали Герасимова
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о ликвидации главы Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова. Ряд СМИ пишут, что он погиб в результате ударов ВСУ по военным объектам в Крыму.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Действительно ли Герасимова ликвидировали в Крыму

Начальник ГУР отреагировал на слухи о том, что в результате украинских ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму мог погибнуть глава Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов.

"Я, скажем так, не имею подтверждающей это информации", — заявил Буданов.

Напомним, во время попадания по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Также мы писали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Добавим, 4 января вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины уничтожили российский склад с боеприпасами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме