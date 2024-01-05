Буданов рассказал, действительно ли в Крыму ликвидировали Герасимова

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Минобороны

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о ликвидации главы Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова. Ряд СМИ пишут, что он погиб в результате ударов ВСУ по военным объектам в Крыму.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона.

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Начальник ГУР отреагировал на слухи о том, что в результате украинских ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму мог погибнуть глава Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов.

"Я, скажем так, не имею подтверждающей это информации", — заявил Буданов.

Напомним, во время попадания по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

Также мы писали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Добавим, 4 января вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму Силы обороны Украины уничтожили российский склад с боеприпасами.