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Через ракетну атаку по Україні у Польщі підняли військову авіацію

23 січня 2024 08:40
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Через ракетну атаку по Україні у Польщі підняли військову авіацію
МіГ-29 Повітряних сил Польщі. Фото: ЗМІ Польщі
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У Польщі через ранкову ракетну атаку на Україну підняли в небо військову авіацію. Польські літаки були активні в південно-східній частині країни.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі

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У польському відомстві розповіли, що сьогодні вранці спостерігалась інтенсивна діяльність авіації Росії, яка пов'язана з наміром завдати ракетних ударів по Україні. 

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація постійно контролюється. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок атаки є постраждалі також у Києві. Наразі відомо про шістьох людей, які отримали поранення та одній загиблій

Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Також поранень зазнали жінки та діти. Крім того, в місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Російські окупанти також завдали удару по Павлограді Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки загинула одна людина, також є поранені. 

Польща
росіяни
обстріли
ракети
літаки
війна в Україні

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