Из-за ракетной атаки по Украине в Польше подняли военную авиацию

МиГ-29 Воздушных сил Польши. Фото: СМИ Польши

В Польше из-за утренней ракетной атаки на Украину подняли в небо военную авиацию. Польские самолеты были активны в юго-восточной части страны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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В польском ведомстве рассказали, что сегодня утром наблюдалась интенсивная деятельность авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по Украине.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши и ситуация постоянно контролируется. Предупреждаем, что польская и союзническая авиация активизирована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки пострадали также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения и одной погибшей.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Российские оккупанты также нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате ракетной атаки погиб один человек, также ранены.