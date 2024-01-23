Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Из-за ракетной атаки по Украине в Польше подняли военную авиацию arrow

Из-за ракетной атаки по Украине в Польше подняли военную авиацию

23 января 2024 08:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за ракетной атаки по Украине в Польше подняли военную авиацию
МиГ-29 Воздушных сил Польши. Фото: СМИ Польши
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Польше из-за утренней ракетной атаки на Украину подняли в небо военную авиацию. Польские самолеты были активны в юго-восточной части страны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Читайте также:

Польша подняла свою авиацию из-за обстрелов Украины

В польском ведомстве рассказали, что сегодня утром наблюдалась интенсивная деятельность авиации России, которая связана с намерением нанести ракетные удары по Украине.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши и ситуация постоянно контролируется. Предупреждаем, что польская и союзническая авиация активизирована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — говорится в сообщении.

null

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате атаки пострадали также в Киеве. Пока известно о шести человеках, получивших ранения и одной погибшей

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Также ранения получили женщины и дети. Кроме того, в городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Российские оккупанты также нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. В результате ракетной атаки погиб один человек, также ранены.

Польша
россияне
обстрелы
ракеты
самолеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме