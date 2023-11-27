Чи є у Залужного план війни — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов став гостем програми Вечір.LIVE. Він розповість, чи є у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного план війни.

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Ефір Новини.LIVE

Карасьов разом з ведучою Ланою Шевчук обговорять скандальні заяви нардепки Мар'яни Безуглої, заяву Арахамії про можливість закінчити війну ще у 2022 році та посилення блокади польського кордону перевізниками. Він також прокоментує тимчасове перемир'я на Близькому Сході та візит Ілона Маска в Ізраїль.

Нагадаємо, за словами Безуглої, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії. Свою позицію нардепка виклала в Facebook.

Також ми писали, що українські військовослужбовці відреагували на скандальну заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. За її словами, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного необхідно відправити у відставку, бо він "не має плану війни".

Додамо, народну депутатку від партії "Слуга народу" Марʼяну Безуглу можуть виключити як з Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, так із фракції "Слуга народу".