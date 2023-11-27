Есть ли у Залужного план войны — эфир Новини.LIVE

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Политолог Вадим Карасев стал гостем программы Вечір.LIVE. Он расскажет, есть ли у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного план войны.

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Эфир Новини.LIVE

Карасев вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудят скандальные заявления нардепа Марьяны Безуглой, заявление Арахамии о возможности закончить войну еще в 2022 году и усиление блокады польской границы перевозчиками. Он также прокомментирует временное перемирие на Ближнем Востоке и визит Илона Маска в Израиль.

Напомним, по словам Безуглой, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Об этом Безуглая написала в Facebook.

Также мы писали, что украинские военнослужащие отреагировали на скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой. По ее словам, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного необходимо отправить в отставку, потому что у него нет плана войны.

Добавим, народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую могут исключить как из Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и из фракции "Слуга народа".