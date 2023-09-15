Чи контролюють ЗСУ Андріївку: Генштаб уточнив ситуацію

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває вже 569 доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наші воїни продовжують звільняти українські міста та села від російських загарбників.

Про ситуацію на фронті станом на 15 вересня 2023 року розповіли у пресслужбі Генштабу.

Читайте також:

Удари ЗСУ по окупантах

Впродовж доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

"Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійським засобів, 1 склад боєприпасів противника", — йдеться у повідомленні.

Українська техніка. Фото: 30-та ОМБр ім. К. Острозького

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Вони знищують ворога та поступово звільняють українські території.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області", — йдеться у повідомленні.

Також в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Богданівки. Проте Сили оборони мали успішні результати в районі Кліщіївки.

Українська техніка. Фото: 30-та ОМБр ім. К. Острозького

"В ході штурмових дій (Сили оборони. — Ред.) оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — додали у повідомленні.

Крім того, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог безуспішно наступав в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. В районі Мар'їнки ворог зазнав багато втрат, намагаючись 10 разів витіснити українські підрозділи із закріплених позицій.

Українська техніка. Фото: 30 омбр ім. К. Острозького

"На Шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці", — зауважили в Генштабі.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують знищувати склади зі зброєю росіян та завдавати ударів по тилах ворога.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила заяву про звільнення Андріївки на Донеччині. Пізніше з'ясувалося, що заява була помилковою й Маляр пояснила, що стався комунікаційний збій між декількома джерелами інформації.

Також ми писали, що американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.