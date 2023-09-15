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Контролируют ли ВСУ Андреевку: Генштаб уточнил ситуацию

15 сентября 2023 07:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Контролируют ли ВСУ Андреевку: Генштаб уточнил ситуацию
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Идут уже 569 сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Наши воины продолжают освобождать украинские города и села от российских захватчиков.

О ситуации на фронте по состоянию на 15 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Генштаба.

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Удары ВСУ по оккупантам

За сутки украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств, 1 состав боеприпасов противника", — говорится в сообщении.

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Украинская техника. Фото: 30-я ОМБр им. К. Острожского

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они уничтожают врага и постепенно освобождают украинские территории.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области", — говорится в сообщении.

Также в районе ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ возле Богдановки. Однако Силы обороны получили успешные результаты в районе Клещеевки.

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Украинская техника. Фото: 30-я ОМБр им. К. Острожского

"В ходе штурмовых действий (Силы обороны. — Ред.) овладели Андреевкой Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавили в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях враг безуспешно наступал в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. В районе Марьинки враг понес много потерь, пытаясь 10 раз вытеснить украинские подразделения с закрепленных позиций.

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Украинская техника. Фото: 30-я ОМБр им. К. Острожского

"На Шахтерском направлении украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе Вербового Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике", — говорится в сообщении Генштаба.

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают уничтожать склады с оружием россиян и наносить удары по тылам врага.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление об освобождении Андреевки в Донецкой области. Позже выяснилось, что заявление было ошибочным и Маляр объяснила, что произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации.

Также мы писали, что американские баллистические ракеты ATACMS более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.

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