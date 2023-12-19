Чи можливий контрнаступ-2024: що для цього потрібно

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужий. Фото: Reuters/ Viacheslav Ratynskyi

Публікація у Die Welt про можливий контрнаступ ЗСУ у 2024 році спростувала чутки про відсутність планів у Генштабі ЗСУ. А сам контрнаступ цілком може відбутися, але для цього Сили оборони України мають отримати відповідну зброю, яку не отримали досі.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Що потрібно для контрнаступу-2024

Дмитро Снєгирьов зазначив, що повноцінний широкомасштабний контрнаступ Збройних сил України 2024 року, про який написало німецьке ЗМІ Die Welt, цілком можливий – але за певних важливих умов.

"Мова перш за все про формат військово-технічної співпраці України із західними партнерами. Або, простіше кажучи — чи дадуть нам відповідну техніку, зокрема, літаки", — підкреслив експерт.

Інакше, додав він, контрнаступ-2024 буде не більше ніж копією контрнаступу-2023.

У чому плюс статті в німецькому ЗМІ

Снєгирьов наголосив, що стаття, опублікована у Die Welt, відкрила очі на два важливі моменти.

"По-перше, невипадково у ній нарешті названі своїми іменами такі речі, як небажання Валерія Залужного проводити контрнаступ без підтримки у повітрі – бо це означає безперспективність", — підкреслив експерт.

Він нагадав, як американці у Іраку понад місяць займалися винятково авіаційно-ракетними ударами, і тільки після цього, після повної переваги у повітрі – розпочалася наземна операція.

"Крім того, стаття в Die Welt підкреслює те, що контрнаступ-2023 не був провальним — просто тому, що для тих очікувань, які з’явилися в українському суспільстві та на Заході, не були виконані усі необхідні умови. І ще німецьке ЗМІ своєю публікацією спростувало чутки про те, що у Генштабу ЗСУ немає планів на 2024 рік", — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, за інформацією німецького видання Die Welt, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ ЗСУ у 2024 році. В Україні вже розпочали накопичення ресурсів для нових військових наступного року.

За інформацією видання, чимало військової техніки, яку надали іноземні партнери, залишається в запасах, оскільки вона не була використана на фронті. Крім того, танки Leopard 1 ще навіть не прибули в державу. Наразі з обіцяних Німеччиною 200 танків Україна отримала лише 30.

Залужний, коментуючи цю публікацію, заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про імовірний контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.