Возможно ли контрнаступление-2024: что для этого нужно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужий. Фото: Reuters/ Viacheslav Ratynskyi

Публикация в Die Welt о возможном контрнаступлении ВСУ в 2024 году опровергла слухи об отсутствии планов в Генштабе ВСУ. А само контрнаступление вполне может состояться, но для этого Силы обороны Украины должны получить соответствующее оружие, которое до сих пор не получили.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев отметил, что полноценное широкомасштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины 2024 года, о котором написало немецкое СМИ Die Welt, вполне возможно — но при определенных важных условиях.

"Речь, прежде всего, о формате военно-технического сотрудничества Украины с западными партнерами. Или, проще говоря — дадут ли нам соответствующую технику, в частности, самолеты", — подчеркнул эксперт.

Иначе, добавил он, контрнаступление-2024 будет не более чем копией контрнаступления-2023.

В чем плюс статьи в немецком СМИ

Снегирев подчеркнул, что статья, опубликованная в Die Welt, открыла глаза на два важных момента.

"Во-первых, неслучайно в ней наконец-то названы своими именами такие вещи, как нежелание Валерия Залужного проводить контрнаступление без поддержки в воздухе — потому что это означает бесперспективность", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, как американцы в Ираке больше месяца занимались исключительно авиационно-ракетными ударами, и только после этого, после полного преимущества в воздухе, началась наземная операция.

"Кроме того, статья в Die Welt подчеркивает, что контрнаступление-2023 не было провальным — просто потому, что для тех ожиданий, которые появились в украинском обществе и на Западе, не были выполнены все необходимые условия. И еще немецкое СМИ своей публикацией опровергло слухи о том, что у Генштаба ВСУ нет планов на 2024 год", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Напомним, по информации немецкого издания Die Welt, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. В Украине уже приступили к накоплению ресурсов для новых военных в следующем году.

По информации издания, немало военной техники, предоставленной иностранными партнерами, остается в запасах, поскольку она не была использована на фронте. Кроме того, танки Leopard 1 еще даже не прибыли в страну. Из обещанных Германией 200 танков Украина получила только 30.

Залужный, комментируя эту публикацию, заявил, что он не имеет права обсуждать военные стратегии, включая слухи о предстоящем контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, это превратится в шоу.