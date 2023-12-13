Чи отримає Україна допомогу від США у наступному році — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському підтримку, не зважаючи на блокування республіканцями нової військової допомоги. Натомість гарант заявив, що українці продовжуватимуть боротьбу проти агресора. Про це та і тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна о 18:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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У студії програми Вечір.LIVE політолог Костянтин Матвієнко разом з Сергієм Гулюком проаналізують потепління українсько-угорських відносин.

Крім того, обговорять новий уряд Туска в Польщі та його наслідки для України й фінансову допомогу США особисто від Байдена.

Нагадаємо, що лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Водночас значна частина сенаторів виступила за відкладення різдвяних канікул. Метою цього назвали продовження обговорення та ухвалення фінансування допомоги Україні.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.