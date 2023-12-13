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Получит ли Украина помощь от США в следующем году — эфир Новини.LIVE

13 декабря 2023 17:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Получит ли Украина помощь от США в следующем году — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку, несмотря на блокирование республиканцами новой военной помощи. В то же время гарант заявил, что украинцы будут продолжать борьбу против агрессора. Об этом и только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Посмотреть эфир можно в 18:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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В студии программы Вечір.LIVE политолог Константин Матвиенко вместе с Сергеем Гулюком проанализируют потепление украино-венгерских отношений.

Кроме того, обсудят новое правительство Туска в Польше и его последствия для Украины и финансовую помощь США от Байдена.

Напомним, что лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

В то же время значительная часть сенаторов выступила за отложение рождественских каникул . Целью этого назвали продолжение обсуждения и финансирование помощи Украине.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.

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