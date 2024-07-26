Втрати росіян на полі бою — знищено ворожу броньовану техніку

Військовий на знищеному російському танку. Фото: DW

Російські загарбники намагаються досягти швидких перемог, використовуючи тактику потужного удару за допомогою механізованих підрозділів. Жорстокі лобові атаки вказують на те, що військове командування окупантів не надто добре засвоїло уроки про труднощі механізованого маневру на відкритому полі бою в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 26 липня.

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Військові аналітики ISW переконані, що готовність військового командування російських окупантів витрачати велику кількість бронетехніки на виконання обмежених тактичних завдань відображає погане довгострокове оперативне планування ворога.

У ISW додали, що обмеження на російську техніку в середньостроковій і довгостроковій перспективі призведе до того, що такі невдалі механізовані атаки з часом стануть дорожчими. Росіяни покладаються на відновлення запасів озброєння і броньованої техніки радянських часів для підтримки темпів своїх наступальних операцій в Україні.

"Російському уряду, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість, якщо російські військові мають намір підтримувати нинішні темпи операцій у середньостроковій і довгостроковій перспективі", — говориться у звіті ISW.

Це зумовлене тим, що Росія вичерпує свої обмежені радянські запаси. При цьому неясно, чи зможе російська оборонна промисловість виробляти достатню кількість транспортних засобів, які б витримали високі темпи втрат техніки, навіть якщо буде проведена додаткова економічна мобілізація.

Росія розконсервовує радянські танки

Українська організація Frontelligence Insight заявила, що російські війська переміщували сотні одиниць техніки на фронт у червні та на початку липня. Це були переважно відреставровані старі броньовані машини, такі як танки Т-62 і Т-55.

Frontelligence Insight зазначила, що ці відновлені машини ще не з'явилися на полі бою, і оцінила, що Росія, можливо, готується використати їх у кінці 2024 року.

Frontelligence Insight повідомила, що внутрішні російські документи свідчать про те, що російські танки, пошкоджені протягом останніх шести місяців (приблизно з січня 2024 року), очікують на запасні частини. Повсюдний дефіцит двигунів призвів до збільшення використання більш сучасних танків Т-80 для ремонтних робіт.

Втім, наразі Росія має достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих атак по всій лінії фронту в осяжному майбутньому.

Постійна готовність російського військового командування зазнавати великих втрат бронетехніки заради незначних тактичних переваг замість того, щоб зберегти бронетехніку для операцій, які переслідують оперативно важливі цілі, призведе до все більших витрат для російських збройних сил в міру того, як найближчими роками погіршуватимуться проблеми з оснащенням російських збройних сил.

Раніше ми розповідали, що українські військові щоденно нищать сотні одиниць особового складу та військової техніки ворога. Дорогі танки, БТРи чи БМП РФ перетворюються на купу брухту.

Нагадаємо, українські десантники спопелили російський ЗРК "Тор" у Донецьку за допомогою HIMARS. Окупанти ховали його у промисловій будівлі на околицях селища.