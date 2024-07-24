Війна в Україні - як ЗСУ перетворюють техніку росіян на брухт

Знищена техніка росіян. Фото: скриншот з відео

Українські військові щоденно нищать сотні одиниць особового складу та військової техніки ворога. Дорогі танки, БТРи чи БМП РФ перетворюються на купу брухту.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram та показав відповідне відео.

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Знищення російської техніки

На відео, яке опублікував Єрмак, видно десятки одиниць знищеної військової техніки окупантів. Знищені танки, БМП та БТР показали бійці 72 бригади за допомогою дрона.

Варто зазначати, що з початку повномасштабної війни українські військові знищили 8 302 танків, 16 013 бойових броньованих машин, 21 279 автомобільної техніки та іншої зброї РФ. Окрім того, ворожа армія втратила 570 120 солдатів, 1 140 лише за останню добу.

Інші успіхи українських бійців

Нагадаємо, українські десантники спопелили російський ЗРК "Тор" у Донецьку за допомогою HIMARS. Окупанти ховали його у промисловій будівлі на околицях селища.

Крім того, нещодавно ЗСУ знищили російську гордість — танк "Прорив" за 4,5 млн доларів. Після влучного удару бійців 72 бригади танк перетворився на брухт.

Також ми писали, що бійці "Азову" знищили позиції окупантів і ворожу піхоту та показали відео.