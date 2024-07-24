Война в Украине - как ВСУ превращают технику россиян в металлолом

Уничтожена техника россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно уничтожают сотни единиц личного состава и военной техники противника. Дорогие танки, БТРы или БМП РФ превращаются в кучу металлолома.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram и показал соответствующее видео.

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Уничтожение российской техники

На видео, опубликованном Ермаком, видны десятки единиц уничтоженной военной техники оккупантов. Уничтоженные танки, БМП и БТР показали бойцы 72 бригады показали с помощью дрона.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 8 302 танков, 16 013 боевых бронированных машин, 21 279 автомобильной техники и другого оружия РФ. Кроме того, вражеская армия потеряла 570 120 солдат, только 1 140 за последние сутки.

Другие успехи украинских бойцов

Напомним, украинские десантники испепелили российский ЗРК "Тор" в Донецке с помощью HIMARS. Оккупанты прятали его в промышленном здании в окрестностях поселка.

Кроме того, недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.

Также мы писали, что бойцы "Азова" уничтожили позиции оккупантов и вражескую пехоту и показали видео.