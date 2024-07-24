Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ермак показал, как бойцы 72 бригады превращают технику оккупантов в металлолом — видео arrow

Ермак показал, как бойцы 72 бригады превращают технику оккупантов в металлолом — видео

24 июля 2024 18:02
Катерина Османская - Редактор
Война в Украине - как ВСУ превращают технику россиян в металлолом
Уничтожена техника россиян. Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

Украинские военные ежедневно уничтожают сотни единиц личного состава и военной техники противника. Дорогие танки, БТРы или БМП РФ превращаются в кучу металлолома.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram и показал соответствующее видео.

Читайте также:

Уничтожение российской техники

На видео, опубликованном Ермаком, видны десятки единиц уничтоженной военной техники оккупантов. Уничтоженные танки, БМП и БТР показали бойцы 72 бригады показали с помощью дрона.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 8 302 танков, 16 013 боевых бронированных машин, 21 279 автомобильной техники и другого оружия РФ. Кроме того, вражеская армия потеряла 570 120 солдат, только 1 140 за последние сутки.

Другие успехи украинских бойцов

Напомним, украинские десантники испепелили российский ЗРК "Тор" в Донецке с помощью HIMARS. Оккупанты прятали его в промышленном здании в окрестностях поселка.

Кроме того, недавно ВСУ уничтожили российскую гордость — танк "Прорыв" за 4,5 млн долларов. После точного удара бойцов 72 бригады танк превратился в металлолом.

Также мы писали, что бойцы "Азова" уничтожили позиции оккупантов и вражескую пехоту и показали видео.

Андрей Ермак военная техника война в Украине Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба