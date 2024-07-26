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Дальше россиянам будет труднее — как недальновидность генералов уничтожает планы Путина

26 июля 2024 09:39
Дмитрий Галушка - Редактор
Потери россиян на поле боя — уничтожена вражеская бронированная техника
Военный на уничтоженном русском танке. Фото: DW
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики пытаются добиться скорых побед, используя тактику мощного удара с помощью механизированных подразделений. Жестокие лобовые атаки указывают на то, что военное командование оккупантов не слишком хорошо усвоило уроки о трудностях механизированного маневра на открытом поле боя в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в пятницу, 26 июля.

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Военные аналитики ISW убеждены, что готовность военного командования российских окупантов тратить большое количество бронетехники на выполнение ограниченных тактических задач отражает плохое долгосрочное оперативное планирование врага.

В ISW добавили, что ограничения на российскую технику в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к тому, что столь неудачные механизированные атаки со временем станут дороже. Россияне полагаются на восстановление запасов вооружения и бронированной техники советских времен для поддержания темпов своих наступательных операций в Украине.

"Российскому правительству, вероятно, придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность, если российские военные намерены поддерживать нынешние темпы сделок в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в отчете ISW.

Это обусловлено тем, что Россия исчерпывает ограниченные советские запасы. При этом неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточное количество транспортных средств, которые выдержали бы высокие темпы потерь техники, даже если будет проведена дополнительная экономическая мобилизация.

Россия расконсервирует советские танки

Украинская организация Frontelligence Insight заявила, что российские войска перемещали сотни единиц техники на фронт в июне и начале июля. Это были преимущественно отреставрированные подержанные бронированные машины, такие как танки Т-62 и Т-55.

Frontelligence Insight отметила, что эти восстановленные машины еще не появились на поле боя и оценила, что Россия, возможно, готовится использовать их в конце 2024 года.

Frontelligence Insight сообщила, что внутренние российские документы свидетельствуют о том, что российские танки, поврежденные в течение последних шести месяцев (приблизительно с января 2024 года), ожидают запасных частей. Повсеместный дефицит двигателей привел к увеличению использования более современных танков Т-80 для ремонтных работ.

Впрочем, Россия имеет достаточно бронетехники для проведения периодических ротных и больших механизированных атак по всей линии фронта в обозримом будущем.

Постоянная готовность российского военного командования нести большие потери бронетехники ради незначительных тактических преимуществ вместо того, чтобы сохранить бронетехнику для операций, преследующих оперативно важные цели, приведет к все большим затратам для российских вооруженных сил по мере того, как в ближайшие годы будут усугубляться проблемы с оснащением российских сил.

Ранее мы говорили, что украинские военные ежедневно уничтожают сотни единиц личного состава и военной техники врага. Дорогие танки, БТРы или БМП РФ превращаются в кучу металлолома.

Напомним, украинские десантники испепелили российский ЗРК "Тор" в Донецке с помощью HIMARS. Оккупанты прятали его в промышленном здании в окрестностях поселка.

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