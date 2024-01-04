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Дикий пояснив, чому Росія боїться потужностей українського оборонпрому

4 січня 2024 12:15
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Дикий пояснив, чому Росія боїться потужностей українського оборонпрому
Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Новою ціллю Росії в Україні стали деякі оборонні заводи. Останні ворожі атаки свідчать, що окупанти фактично визнали потужність нашого оборонпрому. 

Про це заявив колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарафону.

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Євген Дикий зазначив, що останні атаки РФ по Україні свідчать про те, що загарбники бояться та визнали потужність нашого оборонпрому. Останнім часом саме оборонні заводи — мішені для Росії.

"Вони зрозуміли, що ще рік і ми будемо набагато менше залежати від поставок союзників, ніж зараз. І, згадайте, що "Москву" ми потопили "Нептунами" і не один десяток танків росіян знищено нашими "Стугнами". І росіяни нарешті це зрозуміли і хочуть знищити нашу промисловість", — зазначив аналітик. 

Нагадаємо, російські війська здійснили обстріл ракетами Кропивницького у четвер, 4 січня. Внаслідок атаки постраждав один із міських заводів, є постраждалі та жертви.

Крім того, загарбники жорстко обстріляли Миколаївську область увечері 3 січня та вранці 4 січня. Так, внаслідок обстрілу Снігурівки є поранені, серед них дитина.

Також окупанти завдали удару по Нікополю в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу сталося влучення артснарядів містом. Пошкодження та руйнування отримала цивільна інфраструктура.

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