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Дикий объяснил, почему Россия боится мощности украинского оборонпрома

4 января 2024 12:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дикий объяснил, почему Россия боится мощности украинского оборонпрома
Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий. Фото: пресс-центр УКМЦ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новой целью России в Украине стали некоторые оборонные заводы. Последние вражеские атаки свидетельствуют, что оккупанты фактически признали мощность нашего оборонпрома.

Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

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Евгений Дикий отметил, что последние атаки РФ по Украине свидетельствуют о том, что захватчики боятся и признали мощность нашего оборонпрома. В последнее время именно оборонные заводы — мишени для России.

"Они поняли, что еще год, и мы будем гораздо меньше зависеть от поставок союзников, чем сейчас. И вспомните, что "Москву" мы потопили "Нептунами" и не один десяток танков россиян уничтожен нашими "Стугнами". И россияне наконец-то это поняли и хотят уничтожить нашу промышленность", — отметил аналитик.

Напомним, российские войска совершили обстрел ракетами Кропивницкого в четверг, 4 января. В результате атаки пострадал один из городских заводов, есть пострадавшие и жертвы.

Кроме того, захватчики жестко обстреляли Николаевскую область вечером 3 января и утром 4 января. Так, в результате обстрела Снегиревки есть раненые, среди них ребенок.

Также оккупанты нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждение и разрушение получила гражданская инфраструктура.

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