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Донецькі рятувальники досі розшукують постраждалих внаслідок обстрілу Покровська

8 січня 2024 17:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Донецькі рятувальники досі розшукують постраждалих внаслідок обстрілу Покровська
Рятувальники ДСНС за роботою. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головне управління ДСНС в Донецькій області продовжує розшукувати вісьмох осіб внаслідок російського обстрілу Покровська. Рятувальники продовжують розбір завалів. 

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області

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Наразі, за їхньою інформацією, у Покровську на місці двох зруйнованих будинків з-під завалів витягли одну особу живою, та вилучили тіла жінки та чоловіка. Рятувальники продовжують розшукувати трьох осіб, в тому числі двох дітей.

Також у селі Рівне Покровського району витягли з-під завалів тіло дитини. Там рятувальників розшукують п'ятьох осіб, двоє з яких — діти.

В ДСНС додали, що протягом розбору завалів пошуково- рятувальним кінологічним загоном "Антарес", було знайдено фрагменти тіл, які зараз проходять ідентифікацію. Загалом в результаті обстрілу було поранено дев'ятьох осіб, рятувальні операції досі тривають.

Нагадаємо, що не так давно російська армія обстріляла Покровськ Донецької області вісьмома ракетами С-300. За даними голови МВС Ігоря Клименка, постраждали щонайменше 11 осіб, з яких п'ятеро дітей.

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