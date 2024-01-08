Донецькі рятувальники досі розшукують постраждалих внаслідок обстрілу Покровська

Рятувальники ДСНС за роботою. Фото: скриншот

Головне управління ДСНС в Донецькій області продовжує розшукувати вісьмох осіб внаслідок російського обстрілу Покровська. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області.

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Наразі, за їхньою інформацією, у Покровську на місці двох зруйнованих будинків з-під завалів витягли одну особу живою, та вилучили тіла жінки та чоловіка. Рятувальники продовжують розшукувати трьох осіб, в тому числі двох дітей.

Також у селі Рівне Покровського району витягли з-під завалів тіло дитини. Там рятувальників розшукують п'ятьох осіб, двоє з яких — діти.

В ДСНС додали, що протягом розбору завалів пошуково- рятувальним кінологічним загоном "Антарес", було знайдено фрагменти тіл, які зараз проходять ідентифікацію. Загалом в результаті обстрілу було поранено дев'ятьох осіб, рятувальні операції досі тривають.

Нагадаємо, що не так давно російська армія обстріляла Покровськ Донецької області вісьмома ракетами С-300. За даними голови МВС Ігоря Клименка, постраждали щонайменше 11 осіб, з яких п'ятеро дітей.