Донецькі рятувальники досі розшукують постраждалих внаслідок обстрілу Покровська
Головне управління ДСНС в Донецькій області продовжує розшукувати вісьмох осіб внаслідок російського обстрілу Покровська. Рятувальники продовжують розбір завалів.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Донецькій області.
Рятувальники досі шукають людей
Наразі, за їхньою інформацією, у Покровську на місці двох зруйнованих будинків з-під завалів витягли одну особу живою, та вилучили тіла жінки та чоловіка. Рятувальники продовжують розшукувати трьох осіб, в тому числі двох дітей.
Також у селі Рівне Покровського району витягли з-під завалів тіло дитини. Там рятувальників розшукують п'ятьох осіб, двоє з яких — діти.
В ДСНС додали, що протягом розбору завалів пошуково- рятувальним кінологічним загоном "Антарес", було знайдено фрагменти тіл, які зараз проходять ідентифікацію. Загалом в результаті обстрілу було поранено дев'ятьох осіб, рятувальні операції досі тривають.
Нагадаємо, що не так давно російська армія обстріляла Покровськ Донецької області вісьмома ракетами С-300. За даними голови МВС Ігоря Клименка, постраждали щонайменше 11 осіб, з яких п'ятеро дітей.
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