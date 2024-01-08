Донецкие спасатели до сих пор разыскивают пострадавших в результате обстрела Покровска

Спасатели ГСЧС за работой. Фото: скриншот

Главное управление ГСЧС в Донецкой области продолжает разыскивать восемь человек в результате российских обстрелов Покровска. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

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По их информации, в Покровске на месте двух разрушенных домов из-под завалов вытащили одного человека живым, и изъяли тела женщины и мужчины. Спасатели продолжают разыскивать трех человек, в том числе двоих детей.

Также в селе Ровно Покровского района вытащили из-под завалов тело ребенка. Там спасателей разыскивают пятерых человек, двое из которых — дети.

В ГСЧС добавили, что в ходе разбора завалов поисково-спасательным кинологическим отрядом "Антарес" были найдены фрагменты тел, которые сейчас проходят идентификацию. Всего в результате обстрела были ранены девять человек, спасательные операции до сих пор продолжаются.

Напомним, что недавно российская армия обстреляла Покровск Донецкой области восемью ракетами С-300. По данным главы МВД Игоря Клименко, пострадали по меньшей мере 11 человек, из которых пятеро детей.