Суспільство поляризується та починає спокійно реагувати на втрати населених пунктів — екскомандир Азова

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азова" Максим Жорін заявив про небезпечні тенденції в суспільстві. По словам військового, його починає лякати, що українці стали досить спокійно сприймати втрату населених пунктів.

Про це Жорін написав в Telegram у вівторок, 23 липня.

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Реакція суспільства на окупацію населених пунктів

За словами Максима Жоріна, таке спокійне ставлення на окупацію української території проявляється не в останню чергу через ракурс медійного висвітлення.

"Якщо ще рік тому втрату навіть найменшого населеного пункту сприймали, як проблему, на якій потрібно сфокусувати увагу, то сьогодні це якось дуже все буденно. Ну втратили військові десь на Сході якесь село, військові і повернуть", — пише військовий.

Як заявляє екскомандир "Азова", росіяни хоч і зазнають величезних втрат, але потроху просуваються.

"Натомість ситуація на фронті все складніше, а от суспільство все більш поляризується: є ті, хто включений у боротьбу і ті, хто вважає, що це вже не їхня справа. Так можу запевнити — навіть ті, хто від цієї боротьби далекий, відчують наслідки від приходу рашки на рівні з усіма", — впевнений Жорін.

На думку військового, країна має прокинутися та мобілізувати свої можливості — зараз, щоб втримати фронт, а надалі, щоб повернути своє.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловив занепокоєння через надмірну увагу українців до виборів у Сполучених Штатах. Він наголосив, що нашій державі необхідна передусім ефективна мобілізація, а не даремні сподівання на допомогу з боку США.

Раніше ми писали, що екскомандир Азова Максим Жорін наголосив на необхідності жорсткішої реакції правоохоронних органів щодо блогерів та політиків, які просувають пацифістські ідеї.

Також стало відомо, що тимчасово окупований Маріуполь "відбудовує" компанія з орбіти онука ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки "Преміум". Підприємство здійснює ремонти підʼїздів, заміну електрощитових, роботи зі скління тощо, однак місцеве населення не задоволене якістю робіт.