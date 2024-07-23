Общество поляризуется и начинает спокойно реагировать на потери населенных пунктов — экскомандир Азова

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил об опасных тенденциях в обществе. По словам военного, его начинает пугать, что украинцы стали достаточно спокойно воспринимать потерю населенных пунктов.

Об этом Жорин написал в Telegram во вторник, 23 июля.

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По словам Максима Жорина, такое спокойное отношение на оккупацию украинской территории проявляется не в последнюю очередь из-за ракурса медийного освещения.

"Если еще год назад потерю даже самого маленького населенного пункта воспринимали, как проблему, на которой нужно сфокусировать внимание, то сегодня это как-то очень все обыденно. Ну потеряли военные где-то на Востоке какое-то село, военные и вернут", — пишет военный.

Как заявляет экс-командир "Азова", россияне хоть и несут огромные потери, но понемногу продвигаются.

"Зато ситуация на фронте все сложнее, а вот общество все более поляризуется: есть те, кто включен в борьбу и те, кто считает, что это уже не их дело. Так могу заверить - даже те, кто от этой борьбы далек, почувствуют последствия от прихода рашки наравне со всеми", — уверен Жорин.

По мнению военного, страна должна проснуться и мобилизовать свои возможности — сейчас, чтобы удержать фронт, а в дальнейшем, чтобы вернуть свое.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Напомним, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин выразил обеспокоенность из-за чрезмерного внимания украинцев к выборам в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что нашему государству необходима, прежде всего, эффективная мобилизация, а не напрасные надежды на помощь со стороны США.

Ранее мы писали, что экс-командир Азова Максим Жорин отметил необходимость более жесткой реакции правоохранительных органов относительно блоггеров и политиков, продвигающих пацифистские идеи.

Также стало известно, что временно оккупированный Мариуполь "отстраивает" компания по орбите внука экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки "Премиум". Предприятие осуществляет ремонт подъездов, замену электрощитовых, работы по остеклению и т.п., однако местное население не удовлетворено качеством работ.