Екскомандир НАТО спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та РФ

Екскомандир НАТО Джеймс Ставрідіс. Фото: twitter.com/stavridisj

Колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс спрогнозував, коли можуть відбутися переговори між Україною та Росією. За його словами, вони можливі після виборів у Сполучених Штатах Америки.

Про це Джеймс Ставрідіс сказав в інтерв'ю радіостанції WABC 770, передає DW.

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Переговори між Україною та Росією

"Я думаю, що наприкінці цього року, ймовірно, після виборів у США, у нас буде момент для потенційних переговорів", — зазначив Ставрідіс.

За його словами, війна в Україні може закінчитися, як корейська. Він розповів, що це означає, що РФ контролюватиме певну частину країни, Крим та сухопутний міст до Росії.

Ставрідіс також припустив, що Україна зможе стати членом НАТО, навіть маючи окуповані території.

"Хоча в Альянсі існують законні побоювання щодо прийняття члена, який перебуває в активному конфлікті і має територію, контрольовану ворогом, реальність така, що будь-яка військова операція НАТО з відновлення повного суверенітету буде колективним рішенням. Таким чином, Україну можуть прийняти до Альянсу, навіть якщо 15% її території буде окуповано РФ. Більша частина країни отримає гарантії колективної безпеки, передбачені статтею 5 НАТО, якими користуються інші країни-члени", — зазначив Ставрідіс.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що сподівається на нашу перемогу цього року і вірить в наших партнерів, у народ та в мир. За його словами, Росію можна зупинити, аби не допустити зруйнування України.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін натякає Сполученим Штатам Америки, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Він сигналізує через неофіційні канали, що готовий до переговорів про майбутні заходи безпеки для Києва.