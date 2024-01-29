Экс-командир НАТО спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и РФ

Экс-командир НАТО Джеймс Ставридис. Фото: twitter.com/stavridisj

Бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис спрогнозировал, когда могут состояться переговоры между Украиной и Россией. По его словам, они возможны после выборов в США.

Об этом Джеймс Ставридис сказал в интервью радиостанции WABC 770, передает DW.

Читайте также:

Переговоры между Украиной и Россией

"Я думаю, что в конце этого года, вероятно, после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", — отметил Ставридис.

По его словам, война в Украине может закончиться. как корейская. Он рассказал, что это означает, что РФ будет контролировать определенную часть страны, Крым и сухопутный мост в Россию.

Ставридис также предположил, что Украина сможет стать членом НАТО, имея даже оккупированные территории.

"Хотя в Альянсе существуют законные опасения относительно принятия члена, который находится в активном конфликте и имеет территорию, контролируемую врагом, реальность такова, что любая военная операция НАТО по восстановлению полного суверенитета будет коллективным решением. Таким образом, Украина может быть принята в Альянс, даже если 15% ее территории будет оккупировано РФ. Большая часть страны получит гарантии коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 НАТО, которыми пользуются другие страны-члены", — отметил Ставридис.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется на нашу победу в этом году и верит в наших партнеров, народ и мир. По его словам, Россию можно остановить, чтобы не допустить разрушения Украины.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин намекает на Соединенные Штаты Америки, что готов обсудить завершение войны в Украине. Он сигнализирует по неофициальным каналам, что готов к переговорам о предстоящих мерах безопасности для Киева.