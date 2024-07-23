Скільки танків виробляє Росія — відповідь експерта

Експерт назвав, скільки танків виробляє Росія
Експерт заявив, що в Росії наразі не виготовляють півтори тисячі танків на рік. Він додав, що більшість танків Росія відновлює.
Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в етері КИЇВ24 у вівторок, 22 липня.
Скільки танків виробляє Росія
"На Росії півтори тисячі танків не виробляють на рік. Вони їх відновлюють. І це суттєва різниця. Що таке виробництво з нуля коли працює лінія виробництва та що таке відновлення, коли танк знімають зі збереження, зі складів, ремонтують і коли модернізують, і відправляють в зону бойових дій. Це велика різниця. А при цьому ці танки, це, знову ж таки, Т-90, про який ви кажете, це правда. Це одна з перших серій Т-90 початку 90-х років, коли вони тільки почали вироблятися", — заявив Коваленко.
За словами експерта, танки були вилучені для модернізації, ремонту та відправлення в зону бойових дій, хоча це трапляється лише у найкращому випадку. В даний час використовуються Т-54, 55 та Т-62, які фактично були виготовлені після Другої світової війни.
"А загально по виробництву танків, я зараз, мабуть, багатьох здивую, хоча цю інформацію я ніколи не приховував і постійно про неї казав – на Росії існує виробництво танків з нуля тільки на одному підприємстві, це "Уралвагонзавод" й це виробництво – це танки Т-90. Найцікавіше – це кількість. Вони мають потужності виробляти на місяць менш ротного комплекту, приблизно 5-6 танків на місяць", — зазначив експерт.
Нещодавно оператори FPV-дронів підрозділу Quick Death вдарили по російському танку. Також бійцям ДПСУ вдалося ліквідувати бойову машину піхоти, яка супроводжувала його.
Нагадаємо, Третя штурмова бригада знищила два ворожих танки на Харківщині.
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