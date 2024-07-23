Сколько танков производит Россия — ответ эксперта

Российский танк Т-90. Фото: Александр Коваленко

Эксперт заявил, что в России сейчас не производят полторы тысячи танков в год. Он добавил, что большинство танков Россия восстанавливает.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире КИЕВ24 во вторник, 22 июля.

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"В России полторы тысячи танков не производят в год. Они их восстанавливают. И это существенная разница. Что такое производство с нуля, когда работает линия производства и что такое восстановление, когда танк снимают с хранения, со складов, ремонтируют и когда модернизируют, и отправляют в зону боевых действий. Это большая разница. А при этом эти танки, это опять же Т-90, о котором вы говорите, это правда. Это одна из первых серий Т-90 начала 90-х годов, когда они только начали производиться" , — заявил Коваленко.

По словам эксперта, танки были изъяты для модернизации, ремонта и отправки в зону боевых действий, хотя это случается только в лучшем случае. В настоящее время используются Т-54, 55 и Т-62, которые были фактически изготовлены после Второй мировой войны.

"А в общем по производству танков, я сейчас, пожалуй, многих удивлю, хотя эту информацию я никогда не скрывал и постоянно о ней говорил – на России существует производство танков с нуля только на одном предприятии, это "Уралвагонзавод" и это производство – это танки Т -90. Самое интересное – это количество. Они имеют мощности производить в месяц менее ротного комплекта, примерно 5-6 танков в месяц", — отметил эксперт.

Недавно операторы FPV-дронов подразделения Quick Death ударили по российскому танку . Также бойцам ГНСУ удалось ликвидировать сопровождавшую его боевую машину пехоты.

Напомним, Третья штурмовая бригада уничтожила два вражеских танка в Харьковской области.