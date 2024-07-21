Знищення ворожої техніки на Харківщині — відео 3 ОШБр

Українські військові знищують техніку ворога на Харківщині. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади перетворили на металобрухт російську техніку на Харківщині. Серед знищеного озброєння — танки, гармата, гаубиця та склад боєприпасів. Загалом 12 цілей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі 3 ОШБр у неділю, 21 липня.

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"Це новий потужний улов на "пташку". Ударні дрони Третьої штурмової атакували два танки противника: один знищений, інший підбитий. Чітко уразили САУ "Нона-С", гармату МТ-12 "Рапіра" та гаубицю Д-30", — заявили в підрозділі.

Також захисники атакували ворожі РЕБи, які заважали літати і підірвали сарай, у якому окупанти облаштували свій склад БК. Знищено також фронтовий кабріолет росіян і мотоцикл з коляскою.

Загалом заявлено про ліквідацію 12 цілей. Втрати серед особового складе не уточнюються.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади зафільмували добу штурму за допомогою GoPro на Харківщині.

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