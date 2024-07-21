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Третя штурмова бригада показала ліквідацію російської техніки на Харківщині

21 липня 2024 20:53
Галина Шподарева - редактор
Знищення ворожої техніки на Харківщині — відео 3 ОШБр
Українські військові знищують техніку ворога на Харківщині. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бійці Третьої штурмової бригади перетворили на металобрухт російську техніку на Харківщині. Серед знищеного озброєння — танки, гармата, гаубиця та склад боєприпасів. Загалом 12 цілей. 

Про це повідомляється в Telegram-каналі 3 ОШБр у неділю, 21 липня. 

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Бійці 3 ОШБр показали роботу операторів FPV-дронів по російських танках та артилерії в Харківській області.

"Це новий потужний улов на "пташку". Ударні дрони Третьої штурмової атакували два танки противника: один знищений, інший підбитий. Чітко уразили САУ "Нона-С", гармату МТ-12 "Рапіра" та гаубицю Д-30", — заявили в підрозділі.

Також захисники атакували ворожі РЕБи, які заважали літати і підірвали сарай, у якому окупанти облаштували свій склад БК. Знищено також фронтовий кабріолет росіян і мотоцикл з коляскою.

Загалом заявлено про ліквідацію 12 цілей. Втрати серед особового складе не уточнюються. 

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади зафільмували добу штурму за допомогою GoPro на Харківщині.

Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Раніше бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика". 

війна танки Харківська область дрони війна в Україні 3 ОШБр FPV-дрони

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