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Третья штурмовая бригада показала ликвидацию российской техники в Харьковской области

21 июля 2024 20:53
Галина Шподарева - редактор
Уничтожение вражеской техники в Харьковской области — видео 3 ОШБр
Украинские военные уничтожают технику врага в Харьковской области. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Бойцы Третьей штурмовой бригады превратили в металлолом российскую технику в Харьковской области. Среди уничтоженного вооружения — танки, пушка, гаубица и склад боеприпасов. В общей сложности 12 целей.

Об этом сообщается в Telegram-канале 3 ОШБр в воскресенье, 21 июля.

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Уничтожение вражеской техники в Харьковской области

Бойцы 3 ОШБр показали работу операторов FPV-дронов по российским танкам и артиллерии в Харьковской области.

"Это новый мощный улов на "птичку". Ударные дроны Третьей штурмовой атаковали два танка противника: один уничтожен, другой подбит. Четко поразили САУ "Нона-С", пушку МТ-12 "Рапира" и гаубицу Д-30", — заявили в подразделении.

Также защитники атаковали вражеские РЭБы, которые мешали летать и взорвали сарай, в котором оккупанты обустроили свой склад БК. Уничтожены также фронтовой кабриолет россиян и мотоцикл с коляской.

Всего заявлено о ликвидации 12 целей. Потери среди личного состава не уточняются. 

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады сняли сутки штурма с помощью GoPro на Харьковщине.

Также мы рассказывали, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек".

Ранее бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".

война танки Харьковская область дроны война в Украине 3 ОШБр FPV-дроны

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