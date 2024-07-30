ПВК в Україні — чим вони допоможуть

Українські військові. Фото ілюстративне: 24 канал

В Україні працюють над законопроєктом про створення приватних військових компаній. Це може допомогти Силам оборони розширити кількість особового складу з професійними навичками додатково до мобілізації.

Про це розповів "Еспресо" директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у вівторок, 30 липня.

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Створення ПВК в Україні

"Питання щодо створення ПВК вже порушується неодноразово. Наразі один із народних депутатів представив новий законопроєкт. З'явилися новини, що Міноборони підтримало рішення про ПВК. Але, якщо детально ознайомитись, то це не зовсім так", — розповів експерт.

Згурець додав, що в Міноборони висловилися, що цей законопроєкт треба доопрацювати, оскільки він суперечить чинним законам про розвідку та інші органи держуправління

За оцінкою експерта, Україна дуже повільно рухається в питаннях створення ПВК. Зокрема, ще минулого року українська консалтингова компанія Omega Consulting заявила, що може забезпечити прибуття до України близько 20 тисяч підготовлених військових з інших країн. Втім, така ініціатива не викликала підтримки з боку української розвідки.

За словами Згурця, зараз Україна знову намагається сформувати необхідні механізми, щоб отримати людей з відповідним досвідом.

Які спеціалісти потрібні

Експерт звернув увагу, що якби було рішення про ПВК, це навіть розв'язало б питання щодо F-16. Україна змогла б залучити техніків з інших країн.

"Пілотів нам підготують, але техніки, які мають досвід роботи з F-16 в арміях різних держав, могли б значно допомогти", — наголосив директор Defense Express.

Згурець додав, що також важливим напрямком є медична підтримка. Батальйон "Госпітальєри", який не має підтримки з боку держави та намагається отримувати допомогу з боку волонтерів — це теж певний вигляд приватної медичної компанії, яка працює для ЗСУ.

"Такі напрямки потрібно було використовувати ще раніше", — зазначив Згурець.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони підтримало законопроєкт про створення приватних військових компаній в Україні. При цьому у відомстві наголосили на необхідності створення чіткої нормативно-правової бази для функціонування таких структур.

Нагадуємо, що Міністерство оборони України працює над створенням системи психологічної підтримки для військовослужбовців. Допомога повинна бути присутньою на всіх етапах служби.