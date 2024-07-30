ПВК в Украине – чем они помогут

Украинские военные. Фото иллюстративное: 24 канал

В Украине работают над законопроектом о создании частных военных компаний. Это может помочь Силам обороны расширить количество личного состава с профессиональными навыками вдобавок к мобилизации.

Об этом рассказал "Еспресо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец во вторник, 30 июля.

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"Вопрос о создании ЧВК уже поднимается неоднократно. В настоящее время один из народных депутатов представил новый законопроект. Появились новости, что Минобороны поддержало решение о НДС. Но, если подробно ознакомиться, то это не совсем так", — рассказал эксперт.

Згурец добавил, что в Минобороны высказались, что этот законопроект нужно доработать, поскольку он противоречит действующим законам о разведке и других органах госуправления.

По оценке эксперта, Украина очень медленно двигается в вопросах создания ЧВК. В частности, в прошлом году украинская консалтинговая компания Omega Consulting заявила, что может обеспечить прибытие в Украину около 20 тысяч подготовленных военных из других стран. Впрочем, подобная инициатива не вызвала поддержки со стороны украинской разведки.

По словам Згурца, сейчас Украина снова пытается сформировать необходимые механизмы, чтобы получить людей с опытом.

Какие специалисты нужны

Эксперт обратил внимание, что если бы было решение о ЧВК, это даже решило бы вопрос F-16. Украина смогла бы привлечь техников из других стран.

"Пилотов нам подготовят, но техники, имеющие опыт работы с F-16 в армиях разных государств, могли бы значительно помочь", — подчеркнул директор Defense Express.

Згурец добавил, что также важным направлением является медицинская поддержка. Батальон "Госпитальеры", не имеющий поддержки со стороны государства и пытающегося получать помощь со стороны волонтеров — это тоже определенный вид частной медицинской компании, работающей для ВСУ.

"Такие направления нужно было использовать еще раньше", — отметил Згурец.

Ранее мы сообщали, что Минобороны поддержало законопроект о создании частных военных компаний в Украине. При этом в ведомстве отметили необходимость создания четкой нормативно-правовой базы для функционирования таких структур.

Напомним, что министерство обороны Украины работает над созданием системы психологической поддержки для военнослужащих. Помощь должна присутствовать на всех этапах службы.