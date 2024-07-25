Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт повідомив, коли росіяни стикнуться із дефіцитом військової техніки arrow

Експерт повідомив, коли росіяни стикнуться із дефіцитом військової техніки

25 липня 2024 23:51
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Коли росіяни стикнуться із дефіцитом військової техніки — відповідь військового експерта
Російський танк. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Полковник й військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія може стикнутися з дефіцитом військової техніки в 2025 році. Він зазначив, що більшість нових танків країни — є відновленими радянськими.

Про це він розповів в ефірі КИЇВ24 у четвер, 25 липня.

Читайте також:

Дефіцит військової техніки в Росії

Грабський заявив, що проаналізувавши темпи випуску озброєння, можна зазначити, що з 1681 танка, отриманого російською армією у 2023 році, лише 181 був виготовлений з нуля. Решта півтори тисячі танків — це відновлені з радянських запасів. Попри величезні обсяги, ці запаси не є безкінечними. Тому темпи їх витрат вказують на можливий серйозний дефіцит основних видів озброєння та бойової техніки вже у 2025 році. Така ситуація, за даними, військового склалася і в авіаційному парку Росії.

"Якщо проаналізувати навіть наявність авіаційного парку, який діє проти нас, то в жовтні-листопаді 23-го року було 320 літаків. Зараз усі експерти погоджуються на думку, що у росіян залишилося на фронтах українсько-російської війни 270 літаків", — додав експерт.

Нещодавно оператори FPV-дронів підрозділу Quick Death вдарили по російському танку. Також бійцям ДПСУ вдалося ліквідувати бойову машину піхоти, яка супроводжувала його.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада знищила два ворожих танки на Харківщині.

росія війна танки літаки війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця