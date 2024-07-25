Коли росіяни стикнуться із дефіцитом військової техніки — відповідь військового експерта

Експерт повідомив, коли росіяни стикнуться із дефіцитом військової техніки
Полковник й військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Росія може стикнутися з дефіцитом військової техніки в 2025 році. Він зазначив, що більшість нових танків країни — є відновленими радянськими.
Про це він розповів в ефірі КИЇВ24 у четвер, 25 липня.
Дефіцит військової техніки в Росії
Грабський заявив, що проаналізувавши темпи випуску озброєння, можна зазначити, що з 1681 танка, отриманого російською армією у 2023 році, лише 181 був виготовлений з нуля. Решта півтори тисячі танків — це відновлені з радянських запасів. Попри величезні обсяги, ці запаси не є безкінечними. Тому темпи їх витрат вказують на можливий серйозний дефіцит основних видів озброєння та бойової техніки вже у 2025 році. Така ситуація, за даними, військового склалася і в авіаційному парку Росії.
"Якщо проаналізувати навіть наявність авіаційного парку, який діє проти нас, то в жовтні-листопаді 23-го року було 320 літаків. Зараз усі експерти погоджуються на думку, що у росіян залишилося на фронтах українсько-російської війни 270 літаків", — додав експерт.
Нещодавно оператори FPV-дронів підрозділу Quick Death вдарили по російському танку. Також бійцям ДПСУ вдалося ліквідувати бойову машину піхоти, яка супроводжувала його.
Нагадаємо, Третя штурмова бригада знищила два ворожих танки на Харківщині.
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