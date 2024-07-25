Когда россияне столкнутся с дефицитом военной техники — ответ военного эксперта

Российский танк. Фото: росСМИ

Полковник и военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Россия может столкнуться с дефицитом военной техники в 2025 году. Он отметил, что большинство новых танков страны — восстановленные советские.

Об этом он рассказал в эфире КИЕВ24 в четверг, 25 июля.

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Грабский заявил, что, проанализировав темпы выпуска вооружения, можно отметить, что из 1 681 года танка, полученного российской армией в 2023 году, только 181 был изготовлен с нуля. Остальные полторы тысячи танков — это восстановленные из советских запасов. Несмотря на огромные объемы, эти запасы не бесконечны. Поэтому темпы их расходов указывают на возможный серьезный дефицит основных видов вооружения и боевой техники уже в 2025 году. Такая ситуация, по данным военного, сложилась и в авиационном парке России.

"Если проанализировать даже наличие авиационного парка, который действует против нас, то в октябре-ноябре 2023 года было 320 самолетов. Сейчас все эксперты соглашаются с мнением, что у россиян осталось на фронтах украинско-российской войны 270 самолетов", — добавил эксперт.

Недавно операторы FPV-дронов подразделения Quick Death ударили по российскому танку. Также бойцам ГНСУ удалось ликвидировать сопровождавшую его боевую машину пехоты.

Напомним, Третья штурмовая бригада уничтожила два вражеских танка в Харьковской области.