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Федоров розповів, як у Мелітополі отруїли окупантів у кафе

21 листопада 2023 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, як у Мелітополі отруїли окупантів у кафе
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про чергову ліквідацію російських окупантів. Їх отруїли в кафе.

Про це Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами Федорова, ліквідація росіян ведеться не лише вибухами, "прильотами", а і силами спротиву.

"Днями є чергова партія ліквідованих ворогів, а саме отруєних. Про це навіть пишуть ворожі Telegram-канали – вони замовили їжу в одному з кафе і після того, як покуштували, всі отруїлися, і частина з них загинула", — розповів він.

Мер Мелітополя додав, що це і є дієвий спротив, який продовжує чинитися в Мелітополі навіть в окупації.

Нагадаємо, за попередню добу українські військові знищили 610 окупантів. Окрім того, вороги втратили шість бойових броньованих машин, чотири артсистеми тощо. 

Також ми писали, що в тилу російських позицій рівень дисципліни серед військовослужбовців Російської Федерації впав настільки, що вони самовільно покидають позиції. Це представляє загрозу для мирних мешканців окупованих територій.

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