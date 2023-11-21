Федоров рассказал, как в Мелитополе отравили оккупантов в кафе

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: скриншот с видео

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об очередной ликвидации российских оккупантов. Их отравили в кафе.

Об этом Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Смерть оккупантов в Мелитополе

По словам Федорова, ликвидация россиян ведется не только взрывами, "прилетами", но и силами сопротивления.

"На днях есть очередная партия ликвидированных врагов, а именно отравленных. Об этом даже пишут вражеские Telegram-каналы — они заказали еду в одном из кафе и после того, как покушали, все отравились, и часть из них погибла", — рассказал он.

Мэр Мелитополя добавил, что это и есть действенное сопротивление, которое продолжает оказываться в Мелитополе даже в оккупации.

Напомним, за предыдущие сутки украинские военные уничтожили 610 оккупантов. Кроме того, враги потеряли шесть боевых бронированных машин, четыре артсистемы и тому подобное.

Также мы писали, что в тылу российских позиций уровень дисциплины посреди военнослужащих Российской Федерации упал настолько, что они самовольно покидают позиции. Это представляет угрозу для мирных жителей оккупированных территорий.