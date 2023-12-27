ФСБ влаштувала облаву на кримчан через знищення корабля "Новочеркаськ"

Наслідки удару по російському кораблю "Новочеркаськ". Фото: соцмережі

Російські окупанти шукають винних у знищенні корабля "Новочеркаськ". До Феодосії вирушила велика група оперативників, яка буде займатися розслідуванням.

Про це повідомляють партизани "АТЕШ" з-поміж силових структур РФ.

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На тимчасово окупований півострів очікується прибуття оперативників ФСБ, контррозвідки, прокуратури, відомчої комісії, а також начальства різних структур із Москви.

Партизани розповіли, що окупанти відбирають у місцевих телефони та проводять обшуки в їхніх будинках. Таким чином ворог шукає навідника.

"Повідомляють, що Путін у повній люті через знищення БДК "Новочеркаськ". Видано наказ про покарання сил ППО Криму. Очікується зняття багатьох командирів і відправлення їх на фронт для участі в штурмових групах. Фактично позбуваються їх", — йдеться у повідомленні.

"АТЕШ" наголошує, в окупантів є проблеми з виявленням крилатих ракет західного виробництва типу "Шторм". Однак військові командири РФ, які відповідають за ППО, доповідають, що в них проблем немає.

У росіян немає можливості перехоплювати всі українські ракети.

"Наша порада військовослужбовцям ВС РФ, які бажають уникнути покарання: посилайтеся на несправність обладнання, робіть відповідні відмітки в журналах експлуатації", — додали партизани.

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Також ми писали, що окупаційна влада в анексованому Криму намагається знайти тих, хто опублікував відео знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Спочатку російські пропагандисти стверджували, що це відео — фейк.

Додамо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що кількість людей на кораблі "Новочеркаськ" могла сягати 80 осіб. За його словами, там залишався персонал.