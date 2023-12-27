ФСБ устроила облаву на крымчан из-за уничтожения корабля "Новочеркасск"
Российские оккупанты ищут виновных в уничтожении корабля "Новочеркасск". В Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет заниматься расследованием.
Об этом сообщают партизаны "АТЭШ" из числа силовых структур РФ.
Уничтожение "Новочеркасска"
На временно оккупированный полуостров ожидается прибытие оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии, а также начальства разных структур из Москвы.
Партизаны рассказали, что оккупанты отбирают у местных телефоны и проводят обыски в их домах. Таким образом враг ищет наводчика.
"Сообщают, что Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них", — говорится в сообщении.
"АТЭШ" отмечает, что у оккупантов есть проблемы с обнаружением крылатых ракет западного производства типа "Шторм". Однако военные командиры РФ, отвечающие за ПВО, докладывают, что у них проблем нет.
У россиян нет возможности перехватывать все украинские ракеты.
"Наш совет военнослужащим ВС РФ, желающим избежать наказания: ссылайтесь на неисправность оборудования, делайте соответствующие отметки в журналах эксплуатации", — добавили партизаны.
Напомним, в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
Также мы писали, что оккупационные власти в аннексированном Крыму пытаются найти тех, кто опубликовал видео уничтожения крупного десантного корабля "Новочеркасск". Сначала российские пропагандисты утверждали, что это видео — фейк.
Добавим, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что количество людей на корабле "Новочеркасск" могло достигать 80 человек. По его словам, там оставался персонал.
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