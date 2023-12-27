ФСБ устроила облаву на крымчан из-за уничтожения корабля "Новочеркасск"

Последствия удара по российскому кораблю "Новочеркасск". Фото: соцсети

Российские оккупанты ищут виновных в уничтожении корабля "Новочеркасск". В Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет заниматься расследованием.

Об этом сообщают партизаны "АТЭШ" из числа силовых структур РФ.

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На временно оккупированный полуостров ожидается прибытие оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии, а также начальства разных структур из Москвы.

Партизаны рассказали, что оккупанты отбирают у местных телефоны и проводят обыски в их домах. Таким образом враг ищет наводчика.

"Сообщают, что Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них", — говорится в сообщении.

"АТЭШ" отмечает, что у оккупантов есть проблемы с обнаружением крылатых ракет западного производства типа "Шторм". Однако военные командиры РФ, отвечающие за ПВО, докладывают, что у них проблем нет.

У россиян нет возможности перехватывать все украинские ракеты.

"Наш совет военнослужащим ВС РФ, желающим избежать наказания: ссылайтесь на неисправность оборудования, делайте соответствующие отметки в журналах эксплуатации", — добавили партизаны.

Пост "АТЭШ". Фото: скриншот

Напомним, в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Также мы писали, что оккупационные власти в аннексированном Крыму пытаются найти тех, кто опубликовал видео уничтожения крупного десантного корабля "Новочеркасск". Сначала российские пропагандисты утверждали, что это видео — фейк.

Добавим, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что количество людей на корабле "Новочеркасск" могло достигать 80 человек. По его словам, там оставался персонал.